Una persona denunciata pe guida in stato di ebbrezza, due uomini segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, tre sanzioni ammnistrative per guida senza patente, per ubriachezza e per mancanza di assicurazione: questo il bilancio di due giorni di controlli messi in campo dai Carabiniedi di Cremona – Sezione Radiomobile su persone, mezzi e locali pubblici, finalizzati a contrastare il consumo di droghe, l’abuso di bevande alcoliche e le condotte pericolose da parte degli utenti della strada.

In particolare, i militari hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una cittadina italiana di 23 anni, residente in provincia, che è stata sorpresa a guidare in stato di alterazione psicofisica a seguito di abuso di alcol. La donna, alla guida di un ciclomotore, ha perso il controllo del mezzo e tamponato un’auto, cadendo a terra e rimanendo ferita. La pattuglia intervenuta sul posto ha fatto accompagnare la 23enne in ospedale per le cure del caso, chiedendo comunque la verifica delle sue condizioni fisiche. L’esito di tale accertamento ha evidenziato un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al consentito dalla legge, motivo per cui è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, le è stata ritirata la patente di guida e il ciclomotore è stato sequestrato per la confisca.

In altre due diverse circostanze sono stati controllati e segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti due cittadini italiani, entrambi pregiudicati, di 36 e 42 anni. Il primo è stato controllato quale passeggero di un’auto ed è stato perquisito in quanto dimostrava uno stato di nervosismo. Nel suo marsupio è stato trovato un involucro contenente un grammo di eroina, posto sotto sequestro. Il 42enne è stato invece controllato nel corso di una verifica di routine presso un bar. Dalla perquisizione è emerso che nelle tasche aveva una confezione contenente quasi un grammo e mezzo di cocaina, posta sotto sequestro.

Infine i militari hanno controllato un cittadino albanese di 19 anni alla guida di un’auto, che è risultato privo di patente perché mai conseguita. Nei suoi confronti è stata emessa una sanzione amministrativa di 5.100 euro. Il è stato affidato al genitore, il quale non si era accorto che il figlio aveva preso l’auto per andare in giro.

Sempre nel corso della notte, i Carabinieri hanno fermato un cittadino straniero di 27 anni che guidava la propria auto pur non avendo la necessaria copertura assicurativa perché scaduta da alcuni mesi. Per lui una pesante sanziona amministrativa e il sequestro dell’auto.

I militari della Radiomobile sono anche intervenuti nei giorni scorsi in un bar del nord della città dove si trovava un cliente palesemente ubriaco che infastidiva gli esercenti e gli avventori. I militari lo hanno identificato e quindi accompagnato fuori dal locale, per impedire che potesse continuare a importunare i presenti. Visto il suo stato di alterazione psicofisico e il fatto che disturbava in un luogo aperto al pubblico, il 42enne è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

