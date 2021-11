Riparte l’iter per la fusione delle camere di commercio di Cremona, Pavia e Mantova. Il Tar del Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ora, dunque, la macchina destinata ad accorpare le tre strutture può ripartire. Ma la situazione rimane intricata: come spiega il commissario Gian Domenico Auricchio, non sono infatti esclusi ricorsi, entro 60 giorni, al consiglio di Stato.

Il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata