Non basta la prodezza di Buonaiuto che, servito direttamente da Carnesecchi, aveva portato in vantaggio i grigiorossi allo Zini contro la Spal. Poco prima dell’intervallo, infatti, Melchiorri ha pareggiato i conti per i biancazzurri fissando il risultato sull’1-1.

Su CremonaSport il servizio completo

QUI l’articolo della gara

QUI la fotogallery

© Riproduzione riservata