Palazzo dell’Arte si tinge dei colori fluo della street art con la mostra “Made in New York. Keith Haring + Paolo Buggiani (&Friends). La vera origine della Street Art” allestita nel Padiglione Amati. L’esposizione fa parte della rassegna “Cremona (Sra)Contemporanea”, ideata dal critico Gianluca Marziani che ne è curatore insieme a Stefano Antonelli, in programma al Museo del Violino da novembre 2021 a dicembre 2022 con la collaborazione di Unomedia e il Patrocinio del Comune.

La mostra focalizza un momento storico, quello in cui diversi artisti hanno immaginato un rapporto nuovo con la città di New York. Sono esposte quindi 20 opere originali di Haring e 40 pezzi di Buggiani, nonché creazioni dei compagni di strada di Buggiani, con opere che si configurano come ‘reperti di archeologia del passato prossimo’.

La mostra traccia quindi una panoramica delle radici di una forma d’arte urbana che rappresenta un fenomeno mondiale dell’epoca moderna. Il pubblico potrà visitarla al Museo del Violino fino a venerdì 4 marzo 2022: il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11 alle 17, mentre sabato e domenica dalle 11 alle 18.

Federica Priori

