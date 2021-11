L’associazione ex allievi dell’orfanotrofio “Lazzaro Chiappari” ha festeggiato questa mattina il 97esimo di fondazione, dopo due anni di stop legati al Covid. Tanti i partecipanti alla giornata coordinata dal presidente Arnaldo Scazzoli, molti ex allievi ed allieve delle comunità che avevano sede in quello che oggi è l’Archivio di Stato e nell’edificio confinante di via Geromini. Oggi la naturale prosecuzione di questa istituzione è costituta dalle Comunità per minori, alle quali l’associazione continua a dare sostegno. Presenti in sala Bonomelli del Centro Pastorale Diocesano, alcuni ragazzi delle comunità Barbieri 1 e 3 e della Sentiero, gestite dalla omonima cooperativa, a cui sono andati contributi in denaro per specifiche attività. In particolare, oltre ad un intervento per un impianto di raffrescamento in alcune sedi, l’associazione ha voluto sostenere attività formative complementari, quali laboratori di giardinaggio e falegnameria e corsi aggiuntivi a quelli scolastici per l’apprendimento della lingua italiana.

Ospiti della giornata, come sempre, i rappresentanti degli ex Ciudin di Vercelli e degli ex Martinitt e Stelline di Milano, oltre al sindaco Galimberti, agli assessori Rosita Viola e Maura Ruggeri e a Uliana Garoli, presidente della Fondazione Città di Cremona, nel cui palazzo di piazza Giovanni 23° ha sede l’associazione. Proprio la fondazione oltre alle associazioni gemelle è tra i soggetti che hanno contribuito all’erogazione dei contributi, oltre a Cassa Padana e alle famiglie di ex allievi: Bassi, Ghilardi e Dolfini.

La giornata si era aperta al mattino con la celebrazione della Messa in san Siro in memoria degli ex allievi defunti e la deposizione della corona d’alloro sotto la lapide dei caduti nelle due guerre mondiali, nell’androne del palazzo della Fondazione città di Cremona, dove ha sede l’associazione. Quindi, l’assemblea ospitata in sala Bonomelli del centro pastorale, dove Fiorenzo Bassi e Nadia Ardizzi hanno introdotto gli interventi.

“Questi 97 anni rappresentano un modo di essere, di andare verso il bisogno – ha detto Scazzoli -. in origine non esistevamo i progetti educativi di oggi. Noi non avevamo nè pedagoghi ne progetti, ma c’erano le regole. Eravamo figli del tempo, ognuno di noi non ha pianto sulle spalle dell’altro, ma si è arrangiato anche litigando tutti i giorni, anche per piccole cose. Poi siamo diventati persone che si sono fatte una propria famiglia. Niente di speciale, ma noi avevamo un handicap maggiore: anche in povertà, rientrare in una casa dove c’è una madre e un padre è un po’ diverso che non rientrare dove non ci sono. Ma tutto questo era convidiso”. Tanti i ricordi, con l’orgoglio di portare avanti gli ideali che furono alla base della nascita degli orfanotrofi, sorti sulla scorta degli organismi operai di mutuo soccorso, dove veniva assicurata ad esempio l’assistenza di un medico convenzionato e la diaria, o dove, durante la guerra, le ragazze avevano iniziato a raccogliere fondi per sostenere un giorno una casa di riposo.

Il sindaco Galimberti ha ripreso, ampliandolo a tutta la città, il concetto di orgoglio nel portare avanti una tradizione e ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, pubbliche e private. A questo scopo è stato siglato il protocollo tra Comune e associazione che sancisce il prezioso contributo che la Lazzaro Chiappari offre al sistema del welfare cittadino. “Non sono solo parole – ha detto il sindaco, riferendosi indirettamente anche alle polemiche di questi giorni sulla Food policy criticata dall’opposizione – sono parole, di per sé importanti, che generano azioni”.

“Voi siete la testimonianza che collegio vuol dire regole, ma anche fare squadra e solidarietà”, ha aggiunto Garoli. “E’ questo che vi ha portato fin qui. Un’associazione non arriva a 97 anni se vive solo di ricordi, voi portate avanti attività che ci consentono di guardare al futuro”. Ringraziamenti all’associazione sono giunti anche degli assessori Rosita Viola e Maura Ruggeri. gbiagi

© Riproduzione riservata