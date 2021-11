Cremona perde ben 12 posizioni nella classifica di Ecosistema Urbano 2021, piazzandosi al 25esimo posto, con un punteggio di 60,96%, contro il 13esimo dello scorso anno. La 28esima edizione dell’indagine promossa da Legambiente, in collaborazione con Ambiente Italia, analizza 18 diversi parametri ecologici, andando a valutare qual è la situazione di ogni città italiana e assegnandole un punteggio.

Entrando nel dettaglio, la nostra città risulta essere tra le prime 10 in classifica per quanto riguarda le piste ciclabili (2 posto) e le isole pedonali (5 posto). Non male neppure la produzione di energia solare pubblica (11° posto), la differenziazione dei rifiuti (18°) e la presenza di alberi di proprietà pubblica (19°).

Per il resto i risultati non sono stati particolarmente brillanti. Uno dei comparti peggiori è quello relativo alla qualità dell’aria. La classifica che si basa sulla concentrazioni di Pm10 ci colloca infatti alla 97esima posizione, mentre siamo alla 85esima relativamente alla presenza di Ozono. Male anche nel comparto mobilità: a parte il dato positivo sulle ciclabili, siamo al 96esimo posto per quanto riguarda i passeggeri del trasporto pubblico e al 78esimo nell’offerta di mezzi pubblici. Ma il dato forse più preoccupante è quello sulle vittime della strada: Cremona si colloca al 91esimo posto nella classifica relativa, segno di un’incidentalità particolarmente grave.

Al primo posto nella classifica generale si colloca Trento, che si conferma la città più green, co un punteggio di 84,71%, seguita da Reggio Emilia, che conquista tre posizioni con 77,89% di punteggio, scalzando Mantova, che scivola invece al terzo posto con 75,14%. La città peggiore è invece Palermo.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata