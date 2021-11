Intervento della polizia locale e di due volanti della Questura, ieri, poco dopo le 18, in via Panfilo Nuvolone al quartiere Cambonino, in seguito ad una segnalazione per schiamazzi per la presenza di un centinaio di giovani della zona. Fischi e atteggiamenti minacciosi hanno accolto l’arrivo delle pattuglie, ma per fortuna non si sono registrati particolari problemi. Tutti sono stati identificati. Sembra che i ragazzi stessero girando un video musicale all’interno del quartiere, come accade nei videoclip dei cantanti americani. Sono comunque in corso accertamenti da parte degli uomini guidati dal comandante Mariarosa Bricchi sulle eventuali responsabilità amministrative e penali dovute al frastuono provocato dal gruppo.

