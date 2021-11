Inizieranno oggi pomeriggio, martedì 9 novembre, per terminare entro sabato 13, i lavori di fresatura ed asfaltatura di via Bosco, nel tratto compreso tra via Diritta e il confine comunale. Queste attività comportano la chiusura totale, in alcuni momenti, della strada.

Sarà garantito l’accesso alle proprietà laterali di via Bosco secondo il lato possibile (via Diritta – Bosco ex Parmigiano), con assistenza di movieri posizionati su entrambe le teste del cantiere (lato via Diritta e lato Bosco ex Parmigiano). Sarà disposta idonea segnalazione stradale sul posto indicante i percorsi alternativi.

Anche questo intervento rientra nel programma di asfaltature delle strade cittadine realizzati da Aem Cremona in accordo con il Comune. La programmazione dei lavori potrebbe subire modifiche in funzione delle condizioni meteorologiche.

© Riproduzione riservata