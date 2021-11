Con una carrellata di volti di operatori del settore, le Fiere Zootecniche si stanno presentando al pubblico attraverso un video promozionale in vista dell’appuntamento in programma a CremonaFiere dal 26 al 28 novembre.

A parlare e a sintetizzare i motivi della loro presenza a Cremona sono alcuni allevatori che parteciperanno all’esposizione, il certificatore internazionale di asta Graham Kirby e il banditore irlandese Glyn Lucas, oltre a un membro di prestigio del team giudicante come il canadese Callum McKinven.

Sarà l’occasione per assistere alla competizione tra animali internazionali e nazionali delle razze Holstein, Red Holstein, Jersey, Bruna. L’Asta Internazionale, in programma alle 18 nella prima giornata della manifestazione, avrà caratteri innovativi, a partire dal nome: @Asta European Sale at Cremona e punterà su tre pilastri: l’internazionalità rappresentata dai lotti in asta e dal banditore; e il fatto che si svolgerà in presenza e in streaming con la possibilità di acquistare lotti in remoto da tutto il mondo. Sarà inoltre valorizzata l’interattività tra i partecipanti. L’asta avrà anche un’attenzione al sociale: il ricavato della vendita di alcuni lotti sarà devoluto in beneficenza.

