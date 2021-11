Stop ai lavori di ripavimentazione della palestra di Cavatigozzi, che l’amministrazione aveva messo in programma nel corso dell’estate, dando un’accelerata rispetto alle tempistiche inizialmente previste (2022). A infrangere i buoni propositi dell’amministrazione è stata la ditta aggiudicatrice dell’appalto, la Seicom Srl di Milano, che avrebbe dovuto iniziare i lavori il 9 settembre scorso, non solo non ha mai eseguito alcuna operazione, ma non ha neppure firmato il contratto, ne sottoscritto la polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi contrattuali.

Per questo motivo l’amministrazione comunale, con una determina dirigenziale, ha deciso di revocare l’aggiudicazione, che prevedeva lavori per oltre 123mila euro. Nel frattempo, tuttavia, il Comune non è stato con le mani in mano. Come spiega l’assessore alla partita, Luca Zanacchi, “ci siamo mossi alla svelta, contattanto l’azienda che si era classificata al secondo posto nel bando e affidandole i lavori, che dovrebbero partire già la prossima settimana”.

Nel frattempo, sono stati eseguiti i lavori di manutenione dei tendoni ignifughi della palestra, che dovevano essere fatti alla fine della ripavimentazione: “Il nostro scopo è cercare di restare nei tempi previsti” conclude Zanacchi.

LaBos

