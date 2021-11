Stasera alle 20:30 prima puntata della trasmissione “Gli altri siamo noi”, a cura di Cristina Coppola. Si tratta di una nuova rubrica tutta dedicata al terzo settore e alle associazioni di volontariato del territorio, uno spazio in cui volontari e responsabili di associazioni si presentano e raccontano la propria esperienza e cosa li ha spinti ad intraprendere il cammino. Le puntate avranno una struttura fluida, che cambierà a seconda delle realtà protagonista, per fare in modo che possano adattarsi il più possibile ai temi scelti di volta in volta.

E’ l’assessore alle politiche sociali e fragilità, Rosita Viola ad aprire il primo appuntamento e a raccontare quanto Cremona sia “una città piena di solidarietà e con una grande ricchezza umana. È una umanità sotterranea che non fa rumore, silenziosa – prosegue l’Assessore – emersa durante il periodo della pandemia”. Quindi spazio ad una delle associazioni che più si è data da fare nel corso della pandemia, “Siamo noi”, nata per rispondere ad una esigenza del pronto soccorso di Cremona e cresciuta con le necessità della campagna vaccinale. Tra gli intervistati anche il presidente Claudio Bodini e il primario del pronto soccorso Francesca Co’. Oltre a Cristina Coppola “Gli altri siamo noi” vede la collaborazione di Andrea Colla e, per riprese e montaggio, di Antonio Scala.

