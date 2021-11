Domani pomeriggio, venerdì 12 novembre, il Thisability USC Store di via Solferino potrà contare su quattro “commessi” in più. Dall’orario di apertura alle 17.00 Samuel Di Carmine e Cristian Buonaiuto affiancheranno il team di Thisability nella gestione del punto vendita con l’insegna grigiorossa, accogliendo e mettendosi a disposizione dei clienti. Successivamente il testimone passerà nelle mani di Emanuele Valeri e Filippo Nardi che prenderanno servizio nel negozio sostituendo i due attaccanti.

Un gioco di squadra che si prefigge un duplice obiettivo: esprimere un profondo senso di gratitudine nei confronti delle ragazze e dei ragazzi di Thisability e del personale all’opera in via Solferino per l’umanità e la professionalità con la quale stanno affrontando questa significativa esperienza e nello stesso tempo ringraziare le tante persone che con entusiasmo si sono avvicinate e si avvicineranno al punto vendita per sostenere un progetto unico nel suo genere. Oggi e domani lo store osserverà il seguente orario di apertura: ore 16-19. Sabato e domenica orario continuato dalle 10 alle 19.

