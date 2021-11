Esasperazione da parte di alcuni residenti della zona Case Nuove di via Persico per come stanno procedendo i lavori di asfaltatura della strada. La fresatura del manto stradale è stata fatta venerdì scorso, una settimana fa, ma poi il cantiere non è stato più ripreso con la conseguenza di nugoli di polvere che si depositano sulle siepi laterali, sulle auto, sulle finestre e dentro casa. Uno dei residenti si è fatto portavoce della situazione, lamentando anche di non aver avito risposte dal Comune.

“Ottima organizzazione da parte del Comune per riasfaltare il manto stradale”, afferma il residente. “Si raschia la strada il venerdì per poi lasciare il cantiere immediatamente chiuso per il weekend: nuvole di polvere, catrame che si depositano su tutto, macchine, piante, case nonostante le finestre chiuse”.

“Ora, che il Comune faccia passarelle in Piazza Duomo per i progetti ecosostenibili e poi lasci i cittadini in balia di queste situazioni è veramente insostenibile. Ho pubblicato un post lunedì dopo il fine settimana di disagi, ma oggi che siamo a giovedì della settimana dopo la situazione è ancora identica. Possibile che non si possano programmare i lavori senza creare disagi agli abitanti?”

