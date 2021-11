Mezzo quartiere Po al buio: la segnalazione arriva dai residenti, che lamentano una mancata accensione delle luci in diverse vie della zona. In particolare, i lampioni spenti sono in via Serio, nell’ultimo tratto di via Olona, via Lago Gerundo, via Paolucci de Calboli, via Fulcheria, parte di via Enrico Toti, via Lago Gerundo. In alcuni casi su metà via e in altri in tutta.

Niente di nuovo, purtroppo: i blackout dell’illuminazione pubblica si ripetono periodicamente un po’ in tutte le zone della città, nonostante le ripetute residenze dei cittadini, senza che finora si sia riusciti a frenare il fenomeno. A gestire l’illuminazione pubblica, da alcuni anni, è l’azienda Citelum, i cui centralini anche stasera sono stati invasi di chiamate.

© Riproduzione riservata