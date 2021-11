Il Dopolavoro Ferroviario Cremona Mantova presenta l’apertura del nuovo museo “Ricordi ferroviari cremonesi” in via Dante 12, nel piazzale della stazione. L’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 novembre con il nuovo treno “Donizetti” di Trenord, mentre solo domenica 14 dalle 11,30 alle 15 il treno storico a vapore sul primo binario Tronco est. Gli orari di visita del museo sono dalle 10 alle 18.

