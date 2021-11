Inseguito dopo una rapina impropria all’Esselunga di via Ghisleri, è stato fermato e arrestato dagli uomini della Squadra Volante della Polizia di Stato di Cremona: nei guai è finito un 30enne cremonese, già noto alle forze dell’ordine. I fatti risalgono alla mattinata dell’11 novembre, quando l’uomo, dopo aver sottratto diversa merce al supermercato, ha cercato di allontanarsi senza pagare, spintonando l’addetto alla vigilanza per poi darsi alla fuga.

Ne è scaturito un inseguimento, che è culminato con l’intervento degli agenti della questura, nel frattempo allertati. Gli agenti hanno riconosciuto il 30enne dalla descrizione fornita e lo hanno fermato. L’uomo è poi stato portato nelle camere di sicurezza della questura, e successivamente portato in tribunale per il processo per direttissima. Il giudice ha rinviato l’udienza, ma ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

