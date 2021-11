Grande successo per l’incontro con Stefano Bonaccini a Castelvetro piacentino: il presidente della regione Emilia-Romagna è arrivato in paese anche per presentare il suo libro, “il paese che vogliamo“.

Bonacini, in dialogo con il sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla, ha parlato della sua idea di Italia, della risalita dei contagi (la regione Emilia-Romagna è ancora lontana dai parametri di zona gialla) e degli investimenti sul territorio.

Il sindaco di Castelvetro ha ricordato come la regione sia stata al fianco dei progetti del paese finanziando i più importanti, tra cui il nuovo campus scolastico e la piazza è la nuova viabilità di via Roma. Confermato anche il nuovo maxi ospedale di Piacenza è un potenziamento ulteriore della medicina territoriale. fban

© Riproduzione riservata