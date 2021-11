Francesca Ferragni è stata la testimonial d’eccezione nel pomeriggio nell’ambito dell’esperienza del “torrone live” sotto la Loggia dei Militi in piazza del Comune dove i Maestri torronai di Sperlari hanno dato dimostrazione delle varie fasi di lavorazione del dolce. Davanti a un pubblico che ha sfidato la pioggia del pomeriggio, sono state illustrate le tre principali fasi di lavorazione, dalla miscela dei componenti nello specifico macchinario, alla cottura dell’impasto, fino alla sua stesura con un rullo per dare la tradizionale forma che tutti conosciamo.

La sorella di Chiara, di professione dentista, si è cimentata come testimonial insieme al fidanzato Riccardo.

ANDREA TORTORA “AMBASCIATORE DEL GUSTO” Altro momento clou della manifestazione è stato lo show cooking di Andrea Tortora nel PalaTorrone di piazza Roma, dove lo chef pasticcere di quarta generazione ha anche ricevuto il premio “Ambasciatore del Gusto”. Per anni alla guida della pasticceria del ristorante St. Hubertus, conseguendo nel 2018 la terza stella Michelin come chef pasticcere, ha dato vita al suo progetto AT Pâtissier, la personale collezione di Grandi Lievitati d’Autore.

Tortora ha raccontato alcuni episodi salienti della sua esperienza nell’ambito della pasticceria e al termine, degustazione per tutti i presenti. PREMIO ALLA GENEROSITA’ DEI DONATORI DEL TEMPO LIBERO – Premiato anche il presidente dell’Associazione Donatori del Tempo Libero, Gianfranco Bonazzoli. Come ha spiegato Massimo Rivoltini che ha consegnato uno speciale riconoscimento alla “Bontà”, si è voluta riconoscere la straordinaria generosità di questi volontari che dal 1967 recuperano, riparano e adattano alla diverse esigenze ausili (carrozzine, letti, attrezzature varie) per rendere più facile la vita a chi è portatore di handicap fisici, cedendoli in uso gratuito e a tempo illimitato a chiunque ne ha bisogno.

