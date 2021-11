Si sapeva che la difesa di Treviso fosse una delle migliori e proprio da essa è arrivata la risposta nel quarto periodo dove Cremona ha faticato per segnare 12 punti. Vincono i padroni di casa 96-83. Nella Vanoli apprensione per Poeta, uscito per uno strappo nel secondo quarto e non più rientrato. Ottima prova di Tinkle con 17 punti e di Cournooh a 15.

