L’Ufficio Statistica del Comune di Cremona ha pubblicato una nota riguardante l’indice dell’andamento dei prezzi al consumo del mese di ottobre 2021 relativi alla nostra città.

Gli indici dei prezzi al consumo di Ottobre 2021 sono stati elaborati tenendo conto delle limitazioni, differenziate a livello regionale, definite dalle normative nazionali e locali per contrastare la pandemia causata dal Covid-19.

In generale, ad ottobre, l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) per il Comune di Cremona fa registrare un +0,3% sul mese precedente (variazione congiunturale) e un +2,5% sullo stesso mese dell’anno precedente (variazione tendenziale).

A crescere in modo particolare i prezzi relativi al comparto abitazione, acqua, elettricità e combustibili sia su base annua (+11,7%) che mensile (+4,2%). Aumenti significativi, rispetto ad ottobre 2020, anche per i trasporti (+8,4%).

Comunicazioni (-2,8%) e abbigliamento e calzature (-2,9%) gli indicatori maggiormente in calo nel confronto con lo scorso anno, mentre rispetto a settembre 2021 a scendere sono soprattutto i prezzi relativi a istruzione (in particolare quella universitaria) e comunicazioni (-0,9% per entrambi).

