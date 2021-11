Il 17 novembre si celebra la Giornata del bambino prematuro, ed è il momento per fare il punto della situazione. Come spiega il dottor Bruno Drera, primario di terapia intensiva neonatale di cremona: nel nostro territorio calano le nascite dei bimbi gravemente prematuri e, rispetto al 2020, si registra un numero di nuovi nati in crescita.

Il servizio di Federica Bandirali

© Riproduzione riservata