E’ stato fermato a Cremona, M.C., un italiano di 33 anni che si è scoperto essere stato controllato più volte in diverse zone del nord Italia e più volte denunciato dalle forze dell’ordine per truffa e vendita di prodotti contraffatti. Dall’analisi dei suoi precedenti, gli uomini della squadra mobile della Questura guidati dal dirigente Marco Masia hanno capito di avere davanti un commerciante seriale di prodotti di marca contraffatti.

Martedì scorso, intorno alle 16,30, una pattuglia della Mobile ha notato una Fiat 500 sospetta che in via San Francesco aveva accostato a bordo strada, affiancando un giovane. Insospettiti dal fatto che il ragazzo si guardava attorno con circospezione mentre parlava con il conducente, i due poliziotti di pattuglia si sono appostati per capire meglio le intenzioni dei due. Dopo una breve conversazione, il ragazzo ha ritirato un sacchetto di carta dalla macchina per poi allontanarsi a piedi, mentre l’automobilista ha preso la direzione opposta. Non perdendo mai di vista il veicolo, gli investigatori hanno effettuato i primi accertamenti attraverso la banca dati, venendo a sapere che l’auto era stata noleggiata presso una società di leasing campana. Nel frattempo la Fiat 500 ha imboccato via Fabio Filzi e a quel punto è stata sottoposta a controllo.

Dopo aver accertato l’identità del 33enne, che era a bordo da solo, i poliziotti hanno trovato nel bagagliaio numerosi profumi di marca falsi, che, se venduti, avrebbero potuto fruttare circa 2.000 euro. I profumi, contenuti in sacchetti di carta, erano già impacchettati, al pari degli originali, con applicato il prezzo di vendita compreso tra i 100 e i 150 euro. M.C., che evidentemente intendeva sfruttare l’imminente periodo di shopping natalizio per incrementare il suo volume d’affari, è stato denunciato per vendita di prodotti contraffatti. I profumi sono stati posti sotto sequestro.

L’operazione è il risultato dell’incremento di controlli previsto dalla Questura in occasione delle prossime festività, con una costante e massiccia presenza di pattuglie sul territorio, anche in abiti civili.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata