È arrivata a Cremona con il suo ‘nume tutelare’ il musicista Paul Silverthorne, prima viola della London Sinfonietta e prima viola emerita della London Symphony Orchestra, che da tre decadi mantiene attivo questo magnifico strumento. La viola Girolamo Amati 1620, appartenente alla Royal Academy of Music di Londra, è protagonista di una duplice audizione sabato e domenica nell’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino, dove è stata accolta da un pubblico eterogeneo, composto sia dai turisti in città per la Festa del Torrone sia da cremonesi pronti a festeggiare il “compleanno” della viola; l’evento era in cartellone nel 2020 per i quattro secoli di vita dello strumento, poi rinviato causa pandemia.

“Volevo riportare la viola nella sua città natale, perché Cremona è il cuore della tradizione liutaria -spiega il M°Silverthorne- l’ho visitata varie volte ma ora che c’è questo fantastico museo con questo auditorium non vedevo l’ora di suonare qui l’Amati che è con me da 30 anni”. L’artista, docente di viola alla Royal Academy of Music, si è esibito sia solo sia con Ilan Kurtser al pianoforte, in un programma che ha spaziato da Bach a Schubert.

Federica Priori

