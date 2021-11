E’ stato consegnato questa mattina, sabato 20 novembre, nella tensostruttura PalaTorrone di piazza Roma il Torrone d’Oro a Nicolò Govoni. Alla presenza del sindaco Gianluca Galimberti e del titolare di SGP Events – organizzatrice della kermesse – Stefano Pellicciardi, Govoni ha ritirato il prestigioso premio.

Scrittore e attivista per i diritti umani, nonché presidente e direttore esecutivo di Still I Rise, Govoni ha dunque fatto ritorno in città dopo due anni, definiti da lui stesso “i più lunghi della mia vita finora”.

L’attivista è arrivato a Cremona dal Kenya dove l’8 dicembre 2020 era stata inauguarata una scuola internazionale dell’Associazione. Un’altra era stata aperta in Turchia e in cantiere c’è l’inaugurazione di una nuova struttura in America Latina e Italia. In Siria e Grecia, invece, sono attive scuole di emergenza.

© Riproduzione riservata