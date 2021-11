“Chiedo scusa per un gesto non voluto, mi rendo conto della gravità, ma non ho mai pensato di uccidere mia moglie, le volevo bene”. Queste le parole pronunciate da Eugenio Zanoncelli, 57 anni, l’operaio accusato di aver ucciso la moglie Morena Designati, 49 anni, il 24 giugno del 2020 nella loro villetta di via De Nicola a Palazzo Pignano. La sentenza sarà pronunciata intorno alle 13. Per l’imputato, il pm Milda Milli ha chiesto l’ergastolo per omicidio volontario, mentre il suo difensore, l’avvocato Maria Laura Quaini, ha puntato sull’omicidio preterintenzionale, sostenendo la non intenzione, da parte di Zanoncelli, di uccidere la moglie.

Sara Pizzorni

