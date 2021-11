La Provincia di Cremona, ha sospeso la circolazione stradale lungo un tratto di SP29 “Cicognolo – Isola Dovarese” in Comune di Torre de’ Picenardi loc. Pozzo Baronzio per permettere l’esecuzione dei lavori di rifaciemnto della rete fognaria. Lo stop è previsto dal 24 novembre al 17 dicembre. e riguarderà il tratto dal Km 6+620 al km 6+700 nel territorio comunale di Torre de’ Picenardi loc. Pozzo Baronzio.

Il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Cappella de’ Picenardi diretti a Torre de’ Picenardi e viceversa, sarà lungo le strade comunali Via G. Pascoli. Via U. Foscolo e Voia D. Alighieri.

