Un impegno a 360 gradi, quotidiano e continuo, quello che i Carabinieri profondono per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Perché quotidiane sono le richieste di aiuto, le segnalazioni, gli episodi di violenza domestica nei quali sono chiamati a intervenire.

E frequenti sono le indagini in cui questo tipo di fenomeno appare con forza: dall’ultima, che ha portato i Carabinieri della compagnia di Cremona a sgominare una gang dedita allo sfruttamento, a tutte quelle che portano le autorità giudiziarie ad emettere provvedimenti di allontanamento di mariti dalle mogli, proprio per porre fine a situazioni di violenza e soprattutto evitare che possano degenerare in qualcosa di peggio, come accaduto.

Dunque proprio in occasione del 25 novembre, l’Arma ha realizzato due video per promuovere l’impegno su questo tema, ma soprattutto per ricordare alle donne che non sono sole, con la campagna #PossiamoAiutarvi.

I Carabinieri spiegano inoltre quali sono le principali forme di violenza che interessano le donne, e lanciano un appello: denunciare, sempre. lb

