E’ arrivato anche in un allevamento del cremonese, a Levata di Gorntardo, il virus dell’aviaria che già da giorni sta circolando sul bresciano. La conferma è avvenuta a seguito della verifica dei tamponi eseguiti dall’istituto zooprofilattico di Brescia. In mattinata il sopralluogo dei veterinari dell’Ats ha disposto l’abbattimento di 56mila polli. Disposta anche una zona di protezione in un raggio di 3 km e una di sorveglianza per ulteriori 10 km.

