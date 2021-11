Sono praticamente già tutti occupati i posti letto riservati a pazienti Covid all’ospedale di Cremona nell’ambito della quarta ondata pandemica. Dei 30 predisposti in area medica, ossia in Pneumologia e agli Infettivi, i due reparti dedicati ai pazienti affetti da Coronavirus, già 29 sono occupati.

Tuttavia, precisa l’Asst di Cremona, i due reparti continueranno ad accogliere anche pazienti non Covid. Per quanto concerne la terapia intensiva, invece, per il momento non vi sono posti letto dedicati, in quanto prosegue la convenzione con Pavia per ospitare i malati più gravi.

Gli ospedali devono però riorganizzarsi come richiesto dalla Regione, che tramite la direzione Welfare ha inviato una circolare in cui ha dettagliatamente descritto il modello organizzativo che – si legge nel documento – può essere modificato in realzione all’andamento epidemiologico delle prossime settimane.

In questa fase, nella gestione dei pazienti Covid, le strutture private convenzionate non sono state coinvolte. Tra le indicazioni inviate dalla Regione a tutti gli ospedali, c’è l’invito ai centri hub ad identificare idonei spazi e percorsi per incentivare quanto più possibile l’utilizzo di farmaci monoclonali nei pazienti Covid non ricoverati.

La quarta ondata, secondo gli esperti, dovrebbe continuare fino a Natale, per poi stabilizzarsi e iniziare la discesa.

