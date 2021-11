Tre persone finite in manette dopo aver rapinato il negozio Mediaword di Gadesco Pieve Delmona: due italiani e un ecuadoregno, tutti residenti in provincia di Lodi, accusati di rapina in concorso. La vicenda si è verificata nei giorni scorsi: uno dei tre è entrato nel negozio e ha nascosto alcuni apparecchi elettronici, depilatori laser, cercando poi di allontanarsi, raggiungendo i due complici che lo aspettavano in un’auto parcheggiata all’esterno.

Sono però entrati in funzione i dispositivi antitaccheggio, e con essi uno addetto alla sicurezza, che ha inseguito il ladro, cercando di fermarlo. Questi l’ha però minacciato, per poi darsi alla fuga. Immediato l’intervento dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cremona, coadiuvati dai militari della Stazione Carabinieri di Ostiano, che sono riusciti a bloccare la macchina prima che si allontanasse troppo.

I militari hanno recuperato la refurtiva, dal valore di circa 4.000 euro, che è state restituita al negozio. Inoltre, nel corso della perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti vari oggetti di bigiotteria, presumibilmente oggetto di precedenti furti, per cui sono tutt’ora in corso i dovuti accertamenti finalizzati alla restituzione ai legittimi proprietari. I tre rapinatori sono stati portati in carcere a Ca’ del Ferro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata