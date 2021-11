Il Comune informa che a causa dell’indisposizione per ragioni salute di alcuni dei protagonisti è stato annullato l’appuntamento di domenica 28 novembre in programma nell’ambito dell’iniziativa Cremona città palcoscenico, realizzata a conclusione del Microfestival di Musica Antica e Teatro, stagione 2021, organizzato dal Comune di Cremona, Settore Cultura e Musei, in collaborazione con Auser Unipop Cremona, Acli Turismo e Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, sotto la direzione artistica di Roberto Cascio.

La commedia Il Raggiratore, liberamente tratta dal testo di Carlo Goldoni, che si sarebbe dovuta tenere al Teatro Monteverdi alle ore 17, è stata rinviata a data da destinarsi.

