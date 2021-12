Tre i mezzi coinvolti in un incidente accaduto lunedì verso le 19 sulla via Brescia, a Persico Dosimo in località Bettenesco. A scontrarsi sono state due auto e un furgone. Tre i feriti, tra cui una ragazza di 17 anni, ma per fortuna nessuno in gravi condizioni. Sul posto, oltre ai medici del 118, gli agenti della polizia stradale di Cremona e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

