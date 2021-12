È mancato nella giornata di mercoledì 8 dicembre Ennio Guarneri, 88 anni, titolare della famosa “Trattoria della Pace” a Castelvetro Piacentino. Ennio, così lo conoscevano tutti, aveva aperto la trattoria di via Bernini 41 anni fa e l’aveva resa celebre in tutto il nord Italia facendola diventare, insieme alla defunta moglie Angela, meta per i golosi e i palati più ricercati grazie a una ricetta di torta fritta e salumi unica. Lascia il figlio Roberto e la figlia Barbara, che proseguono l’attività del padre. f.bandi.

© Riproduzione riservata