Il Natale si avvicina e Campagna Amica si prepara ad accoglierlo, con un’uscita speciale in piazza Stradivari a Cremona – fissata per domenica 12 dicembre – interamente dedicata alla festa più amata ed attesa. Dalle ore 9 alle 18.30 le aziende agricole della Coldiretti prenderanno posto nella piazza salotto della città di Cremona, illuminando i gazebo a festa, pronte a proporre una domenica all’insegna delle strenne natalizie, dei sapori e colori tipici delle festività di dicembre, dell’omaggio a Santa Lucia.

Protagoniste saranno le strenne natalizie, con tante idee regalo, a cura delle aziende agricole, che gareggeranno fra loro nella proposta dei doni più buoni e più belli. Ci sarà anche la possibilità di acquistare i cibi garantiti dagli agricoltori e comporre da sé presso il mercato, personalizzandola, la propria agri-bag-natalizia. Tra i prodotti che si potranno scegliere per realizzare la propria strenna: formaggi e salumi tipici, miele e confetture, dolci della tradizione, ma anche vino, riso, prodotti a base di lumaca, prodotti a base di alga spirulina (il superfood del futuro), frutta e verdura di stagione, agri-birra, pasta, olio e altre eccellenze garantite dagli agricoltori cremonesi e lombardi.

In omaggio a Santa Lucia ci sarà una scintillante cassetta delle letterine, dove i più piccoli potranno consegnare la propria missiva, carica di desideri, rivolta alla santa beniamina dei bambini. Pensando anche all’asinello, tutti i bambini avranno la possibilità di comporre il proprio mazzolino di fieno da esporre alla porta di casa nella notte più lunga e più magica. Presso i banchi dei floricoltori locali non mancheranno gli alberelli di Natale, pronti per essere condotti nelle proprie case e addobbati.

Nel segno della solidarietà e dell’attenzione alla comunità, saranno presenti in piazza anche due associazione no profit che da tempo rappresentano una presenza importante e apprezzata sul territorio. Ci sarà MEDeA Medicina e Arte, l’associazione senza fini di lucro, fondata a Cremona nel 2003, che sostiene con varie iniziative l’assistenza dei malati oncologici e dei loro familiari, operando con i propri volontari a Cremona e in molti comuni limitrofi. La mission di MEDeA è lavorare per una società libera dalla paura del cancro. Torna in piazza con Campagna Amica anche “Futura”, associazione cremonese per la riabilitazione dell’infanzia, che nel piccolo spazio dietro la chiesa di San Sigismondo si adopera, grazie all’ippoterapia, per aiutare bambini e ragazzi affetti da forme di disabilità a svolgere un processo di apprendimento per permettere loro una vita migliore.

La giornata si pone nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Anche in questa domenica sarà massimo l’impegno di Coldiretti-Campagna Amica per la sicurezza di cittadini e operatori, nel rispetto delle disposizioni previste per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

