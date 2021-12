Fico e Solinas a confronto sull’insularità, legge presto in aula

“La legge sull’insularità è in commissione, non parlo del contenuto ma in generale sono assolutamente d’accordo sul risolvere questi problemi. Spero che questa legge possa approdare il prima possibile in aula per l’approvazione”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in visita a Cagliari per le celebrazioni dei 150 anni di Grazia Deledda. “L’insularità deve essere vista come impegno dello Stato”, sottolinea il governatore sardo Christian Solinas.

