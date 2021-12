In previsione della debole nevicata attesa per oggi, venerdì 10 dicembre, il Comune precisa che “il personale incaricato di mettere in atto interventi antighiaccio è già intervenuto nella serata di ieri, giovedì 9 dicembre, con la distribuzione preventiva del sale in tutte le strade della città.

Non sono previsti accumuli di neve e la salatura preventiva dovrebbe essere sufficiente a mantenere pulite le strade. Si raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione in presenza di pavimentazioni sdrucciolevoli.

Per i prossimi giorni sono attese temperature rigide e per questo il personale incaricato degli interventi antighiaccio è già stato preallertato”.

© Riproduzione riservata