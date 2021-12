Torna STRADIVARImemorialday, l’appuntamento che ormai per tradizione il Museo del Violino di Cremona promuove in occasione dell’anniversario della morte del più grande liutaio della storia.

Sabato 18 dicembre alle 21 saranno di scena all’Auditorium Giovanni Arvedi I Solisti Veneti, ensemble che da decenni porta nei cinque continenti lo straordinario patrimonio musicale italiano, a partire dai campioni della gloriosa scuola violinistica del Settecento.

Per l’occasione, due solisti dell’ensemble si esibiranno suonando due preziosi capolavori di Stradivari custoditi al Museo del Violino nell’ambito di “friends of Stradivari, il network internazionale che riunisce quanti posseggono, utilizzano o custodiscono strumenti di scuola classica cremonese.

In particolare, Marco Bronzi suonerà lo Stradivari “Golden Bell” 1668, di proprietà della Fondazione Famiglia Alago, mentre a Lucio Degani sarà affidato lo Stradivari “Lam – ex Scotland University” 1734, della collezione Sau-Wing Lam. Due autentici gioielli rappresentativi della prima e dell’ultima fase creativa del sommo maestro, in un concerto che, per gli appassionati di musica e della grande liuteria, sarà anche un confronto di stili.

I Solisti Veneti – Giuliano Carella direttore

PROGRAMMA:

Tomaso Albinoni Concerto in do maggiore op. 5 n. 2 per archi e continuo

Antonio Vivaldi “La Stravaganza” Concerto in la minore n. 4 per violino, archi e continuo

Marco Bronzi, violino

Antonio Vivaldi “L’Estro Armonico” Concerto in si minore n. 10 per 4 violini, archi e continuo

Lucio Degani, Francesco Comisso, Chiara Parrini, Enzo Ligresti, violini

Francesco Geminiani “La Follia” Concerto grosso in re minore n.12 per archi e continuo

Pietro Antonio Locatelli “Il Labirinto Armonico” in re maggiore op. 3 n.12 per violino, archi e continuo

Lucio Degani, violino

I Solisti Veneti sono uno dei gruppi italiani più conosciuti e rinomati a livello internazionale, un vero e proprio fiore all’occhiello della cultura italiana nel mondo. Dopo la scomparsa di Claudio Scimone, fondatore e demiurgo dell’ensemble, Giuliano Carella ne ha raccolto l’eredità artistica dando nuova linfa a questa prestigiosa istituzione.

STRADIVARImemorialday è promosso da Museo del Violino e Unomedia, con il patrocinio del Comune di Cremona e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, MDV friends, Adecco, Air Liquide e Marsh.

Informazioni e prevendita biglietti:

Biglietti in vendita presso le biglietterie del Museo del Violino e del Teatro Amilcare Ponchielli e online sul sito www.vivaticket.it.

Posto unico: 30 €

Biglietterie:

Museo del Violino, Cremona

Tel. 0372/080809

Da mercoledì a venerdì: 11.00 – 17.00

Sabato e domenica: 10.00 – 18.00

Teatro Amilcare Ponchielli, Cremona

Tel. 0372/022001 e 0372/022002

Da lunedì a venerdì: 10.00 – 18.00

Sabato e domenica: 10.00 – 13.00

