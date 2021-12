L’influencer cremonese Chiara Ferragni e il marito Fedez si sono sottoposti, sorridenti e felici, alla terza dose della vaccinazione anti-Covid. “Mi raccomando, vaccinatevi tutti, è l’unico modo per uscire da questo incubo”, aveva detto la Ferragni durante l’emergenza pandemica, esortando i fan a vaccinarsi per limitare il numero dei contagi. In questi giorni Chiara e Fedez stanno promuovendo la serie dedicata alla loro vita, The Ferragnez, su Prime Video dal 9 dicembre. La coppia racconta alcuni retroscena nei mesi antecedenti alla nascita della loro secondogenita Vittoria.

