Dopo i 90 di ieri, salgono a 168 i tamponi positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. 162.728 il totale complessivo di tamponi eseguiti in Lombardia, 5.304 i nuovi casi positivi. Un rucovero in più nelle terapie intensive, che contano 146 posti letto occupati e quattro in meno nei reparti ordinari. I decessi salgono di 20.

