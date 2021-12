Matilde, una ragazza di 16 anni, ha deciso di organizzare un pomeriggio in discoteca senza alcool. Con il suo motto: «Invertiamo la rotta e divertiamoci in modo sano» ha cercato di far capire ai suoi coetanei che ci si può divertire anche senza il bisogno di additivi. Radioimmaginaria racconta com’è andata l’iniziativa.

abr/

© Riproduzione riservata