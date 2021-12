Al Bano positivo al Covid, niente Capodanno a Bari

“Ebbene sì, il maledetto virus Covid mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in

programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti amici come Riccardo Fogli, The Kolors, il grande Facchinetti”. Lo dice, in un video su Instagram, Al Bano che dovrà rinunciare al Capodanno in onda su Canale 5 da Bari.

mgg/gtr

© Riproduzione riservata