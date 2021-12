Individuato l’ennesimo trasgressore nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti, che verrà sanzionato dalla Polizia Locale. Le indagini sono partite nei giorni scorsi, in seguito a segnalazioni di frequenti episodi di abbandono di rifiuti in via Lungo Po Europa. I sospetti ricadevano su un’attività artigianale della città.

Gli agenti hanno fatto gli opportuni controlli e installato una telecamera/fototrappola, che ha permesso di individuare con certezza il trasgressore. Nei suoi confronti scatteranno quindi le sanzioni relative a ogni episodio di abbandono accertato. Importante, in questo caso, il lavoro dell’unità di Polizia Ambientale del Comando, che si è subito attivato.

