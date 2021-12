“La Giunta regionale, forse decidendo di festeggiare l’ultimo dell’anno in anticipo a spese dei contribuenti, ha stabilito all’unanimità di erogare ad Aria la cifra di 24.970.681,12 di euro: ossia l’importo necessario a liquidare la concessionaria Stradivaria e ad acquistare il progetto preliminare e definitivo dell’autostrada regionale Cremona-Mantova. Vorremmo comprendere come la giunta Fontana abbia fatto i calcoli, visto che, in sostanza, si stanno pagando 25 milioni per un progetto che, dopo una gestazione di 15 anni, si è rivelato carente nel piano economico finanziario e di fatto insostenibile e non bancabile”.

A dirlo sono stati Marco Degli Angeli e Andrea Fiasconaro, consiglieri pentastellati di Regione Lombardia i quali sottolineano come fino a pochi giorni fa, per l’esattezza alla data del 20 dicembre, quando Regione Lombardia aveva risposto ad un’interrogazione dei due (ITR 21314

protocollata in data 27/10/2021), le attività di verifica e di validazione del progetto definitivo

nonché la valutazione dell’impatto socioeconomico affidata da ARIA S.p.A. al Politecnico di

Milano, fossero ancora in fase di svolgimento. Quindi, i conti tra le date indicate e le tempistiche

non tornerebbero.

Asseriscono Degli Angeli e Fiasconaro: “È nostra intenzione chiedere alla Giunta e all’assessorato

competente, Claudia Maria Terzi, chiarimenti solerti: il fatto che Regione Lombardia non abbia

fornito la documentazione richiesta, eludendo nella risposta fornita il 20 dicembre il fatto che era

stato già elaborato lo studio di impatto socioeconomico, è davvero un fatto grave. Ci auguriamo

si sia trattato di una svista. Sarebbe inconcepibile – incalza Degli Angeli – che non ci sia stata trasparenza su un’operazione così delicata, che mette sul piatto milioni di euro dei cittadini

lombardi per un’opera devastante e fantasma, che in 20 anni ha saputo solo drenare fondi pubblici”.

A volerci poi vedere chiaro, al netto che la stessa Aria Spa aveva dichiarato e ammesso la mancanza

di competenze interne specifiche, un’ulteriore aggravante deriva dal fatto che la convenzione

autostradale tra le due parti verrà sciolta consensualmente “e – precisa Fiasconaro – bisognerà

quindi trovare una nuova società per realizzare l’opera. Questo – sottolinea Degli Angeli per via

della “insussistenza di presupposti per un nuovo riequilibrio della concessione autostradale dovute a carenze del piano economico finanziario e non rispetto dei limiti imposti dalla norma in merito

alle procedure di revisione del piano economico finanziario, così come dichiarato dalla stessa

Regione Lombardia”.

Aggiungono i consiglieri: “Si tratta di un’operazione, quella dell’autostrada Cremona Mantova, che

non può essere realizzata dalla concessionaria e quindi si decide di comprare il progetto con fondi

pubblici, liquidando Stradivaria SpA, società che per anni ha visto nel proprio CDA molti nominati dai partiti. Evidentemente per Regione Lombardia non ha importanza se il tracciato ha un buco nel mezzo pari a 8,5 km né che la realizzazione dell’opera costerà oltre il miliardo di euro (altri soldi pubblici?)”.

Conclude Degli Angeli: “Il partito unico del Masterplan della provincia cremonese starà già brindando: Lega, FI e PD tutti insieme appassionatamente. È un peccato – concorda Fiasconaro con Degli Angeli – che si stia sprecando denaro pubblico e nel frattempo altre opere utilissime, ma

considerate minori da chi se ne intende, rimangano nei box senza finanziamento come, ad esempio, la Tangenzialina di Casalmaggiore, la manutenzione di tratti stradali esistenti come la

SS10, la messa in sicurezza dei ponti e via dicendo”.

© Riproduzione riservata