Continuano gli interventi nella zona dell’ex macello, ormai ribattezzata Polo Tecnologico, da anni un cantiere aperto per via dei noti problemi di via dell’Annona. Ormai concluso il secondo lotto del Polo, con l’edificio che ospita gli uffici di Lgh – A2A, restano da completare le opere di urbanizzazione primaria. Sarà Autostrade Centropadane Srl ad occuparsi delle attività di supporto alla progettazione, sulla base dell’accordo di cooperazione siglato un anno fa.

Le opere incluse nell’urbanizzazione primaria sono gli spazi dedicati alla sosta, tutti i sottoservizi quali fognature, rete idrica e di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, illuminazione pubblica, spazi di verde attrezzato, tra l’altro.

A parte Polo Verde, sono molti i punti interrogativi che restano su questo comparto cittadino. Intanto l’ultimo lotto dell’ex macello, ancora di proprietà di Aem, 9100 metri quadrati a destinazione urbanistica commerciale, disponibile quindi per un eventuale supermercato. E poi c’è l’ex mercato ortofrutticolo, il suo destino più probabile è quello delle demolizione con ricostruzione a servizio delle cooperative che si occupano di economia solidale. Su via dell’Annona, le ultime notizie parlano di conclusione del progetto esecutivo entro fine febbraio.

© Riproduzione riservata