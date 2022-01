Associazione industriali di Cremona in prima linea, nel 2021, per un nuovo progetto di contrasto alla diffusione del contagio da Covid, come spiega il presidente Stefano Allegri. E’ stata quindi prevista l’attivazione di hub vaccinali per la somministrazione della terza dose ai dipendenti. Ma continua anche il lavoro sul Masterplan 3C.

