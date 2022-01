Sono la parrocchia di Castelverde e la famiglia Mura di Pandino i vincitori della quarta edizione del contest fotografico “Il mio presepe” promosso dal portale internet della Diocesi di Cremona e dedicato ai presepi. Le votazioni, arrivate attraverso i like sulla pagina facebook ufficiale della diocesi, hanno decretato il podio, ufficializzato nella mattinata di lunedì 3 gennaio.

A guadagnarsi il titolo per la categoria “Gruppi” è la parrocchia di Castelverde, già vincitore del contest di due anni fa. Un presepio, quello allestito nella chiesa parrocchiale di S. Archelao, tutto giocato sui contrasti.

Sul secondo gradino del podio l’allestimento della chiesa parrocchiale di Bordolano, dove il presepe è realizzato con antiche statue lignee di dimensioni importanti (circa 50-60cm), collocate in una cornice scenografica semplice ma suggestiva.

Il terzo posto va, invece, al gruppo di catechismo di prima media della parrocchia di Martignana di Po che, sotto la guida delle catechiste Marisa Rosa e Jessica Braga, ha proposto un presepe in cui domino la scena dei barconi rovesciati, riportando così l’attenzione a fatti di estrema attualità.

Per quanto riguarda la categoria “Famiglia” il maggiore numero di like sono andati alla realizzazione della famiglia Mura di Pandino. Il secondo posto, invece, va al presepe realizzato all’uncinetto dalla signora Giuseppina Terzani Iacchetti di Castelleone che, a 84 anni, dopo aver fatto per oltre 55 anni la fruttivendola, si è dedicata alla maglia e all’uncinetto realizzando con tanta pazienza e tempo questo presepe. Tutto con materiale riciclato.

A contendersi il terzo posto con altre realizzazioni è un insolito “Poké-presepe”, in cui la scena della natività è ambientata in un mondo fantastico abitato da Pokémon, realizzato da Matteo Lodigiani, di Cremona.

