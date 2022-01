Caos in via Belfuso nella serata di mercoledì, quando un albero, all’interno di un giardino murato, si è spezzato all’improvviso, crollando sul muro di cinta. Un grosso pezzo si è quindi staccato, precipitando sopra le auto parcheggiate nella via. Una di questa è rimasta danneggiata in maniera importante. Anche un pezzo di muro è crollato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno provveduto a rimuovere i pezzi di albero dalla vettura e a mettere in sicurezza la via. Per regolare il traffico è invece intervenuta la Polizia Locale.

