Raid alla sede del Coni di Cremona, dove ignoti malviventi si sono introdotti durante la notte, devastando ogni cosa. I presunti ladri si sono introdotti nottetempo rompendo la finestra del balcone che si affaccia sul retro.

Hanno frugato dappertutto, senza trovare denaro, mettendo a soqquadro ogni cosa e facendo passare ogni sezione. Il danno subito è ancora da quantificare.

Non contenti, i malviventi sono usciti sfondando una porta al piano terra che dà accesso direttamente alla sede dell’Associazione Italiana Malati di Alzheimer, che a sua volta è stata messa sottosopra, sempre alla ricerca di soldi e oggetti preziosi.

A scoprire quanto accaduto, la mattina dopo, i dipendenti del centro servizi, quando sono arrivati per aprire la sede. Immediata la segnalazione ai Carabinieri, che non potranno però avvalersi di telecamere di video-sorveglianza, in quanto l’edificio ne è sprovvisto.

