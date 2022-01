Turismo montano, le disdette raggiungono il 60%

E’ allarme per i flussi turistici legati alla montagna, che hanno registrato un crollo verticale per il secondo anno consecutivo, a causa dell’aggravarsi della pandemia e dell’arrivo della variante Omicron in Italia. Per l’Uncem, Unione dei Comuni montani, “la stima è del 60 per cento di disdette di prenotazioni che erano state fatte nei territori montani alpini e appenninici”. Tra gli operatori turistici, albergatori e ristoratori in particolare, oggi regna l’incertezza.

mgg/red

© Riproduzione riservata