Covid, Rezza “Omicron estremamente contagiosa, rallentare corsa”

I dati Covid della settimana “mostrano che Omicron è una variante estremamente contagiosa ed è bene rallentarne la corsa. Per questo motivo è necessario mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto affidarsi alla dose di richiamo del vaccino per prevenire le forme più gravi di malattia”. Lo spiega il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza in un videomessaggio.

mgg/gtr

© Riproduzione riservata